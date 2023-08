Prima gioia rossonera per Chukwueze e Okafor, Musah da registrare: il bilancio dei volti nuovi durante Milan-Novara

Il Milan ha battuto 4-2 il Novara nell'amichevole odierna a Milanello, l'ultima prima del debutto in campionato contro il Bologna. Il momento della verità si avvicina, e Pioli ha tra i più grandi interessi quello di integrare al meglio i nuovi acquisti per arrivare a Bologna con una squadra coesa e preparata in tutti gli effettivi a disposizione. Questa mattina spazio a molte seconde linee, dopo l'impegno nella serata di ieri contro l'Etoile du Sahel per i "titolari", ma anche dei profili molto interessanti: Samuel Chukwueze, Yunus Musah, Noah Okafor e Luka Romero, tutti nuovi acquisti di questa sessione di mercato. Vediamo come sono andati.

SAMI PARTE FORTE

Samuel "Sami" Chukwueze ha voluto dare un seguito alle parole dell'altro giorno in conferenza stampa: lui è qui per vincere, e oggi da subito ha mostrato il giusto atteggiamento e una grandissima voglia di incidere. La sensazione è che quando prende palla ha l'imprevedibilità, la velocità e la tecnica per risultare pericolosissimo per le difese avversarie. Il gol non arriva a caso, e non è l'unica buona indicazione. Il salto di qualità sulla destra è stato fatto, Chukwueze si candida seriamente a una maglia per la prima di campionato.

OKA-GOL

In gol anche Noah Okafor, titolare al centro dell'attacco rossonero in un tridente inedito con Romero a sinistra e Chukwueze a destra. Bene il gol, non male alcuni movimenti e alcuni scambi. Sulla carta lui è il vice Giroud, ma le caratteristiche sono diverse e lo sappiamo: la velocità e i movimenti senza palla di Okafor possono dare al Milan delle validissime alternative. Unica nota da segnalare, la condizione: Noah è apparso ancora indietro a livello fisico, non a caso Pioli gli ha fatto giocare solo un tempo. Quando sarà in forma, però, potrà interpretare il ruolo in maniera interessante, oltre ad essere un jolly che può svariare su tutto il fronte offensivo.

QUALCHE ASSAGGIO DI MUSAH

Un po' in ombra la partita di Yunus Musah, ma niente paura: il numero 80 del Milan è l'ultimo arrivato e deve ancora metabolizzare gli insegnamenti e le indicazioni di Pioli. Dopo la conferenza stampa abbiamo la certezza sul ruolo: giocherà mezzala, questa è l'idea. Le caratteristiche del giocatore parlano chiaro: fisicità, dinamismo, corsa palla al piede. Oggi qualche assaggio del Musah che sarà si è visto, soprattutto con qualche scorribanda in conduzione. Ancora da migliorare il movimento senza palla, ma c'è tempo.

BENE ROMERO

Piccolo focus anche su Luka Romero, che ormai è in gruppo da parecchio tempo e ha avuto modo di conoscere l'ambiente Milan e si è fatto conoscere dai tifosi nelle altre amichevoli precampionato, soprattutto in Usa. Oggi, con Chukwueze in campo a destra, Romero si è dimostrato abile anche sulla fascia opposta. Deve trovare più continuità di rendimento durante la partita, ma quando si accende mette in mostra la sua classe. Altro elemento che potrà essere molto utile a Pioli durante la stagione.