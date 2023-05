Probabile formazione Milan: dubbio Leao, già pronto il sostituto

MilanNews.it

Manca un giorno esatto, 24 ore circa, al calcio d'inizio dell'andata dell'EuroDerby fra Milan e Inter valido per le semifinali di Champions League.

Stefano Pioli ci arriva col dubbio Rafael Leao: il portoghese sosterrà domani mattina un provino a Milanello per capire se sarà a disposizione o meno per il match della sera; nel caso non ce la facesse o nel caso in cui venisse preferito in panchina, giocherà Saelemaekers largo a sinistra. Per il resto, a parte l'infortunato Florenzi e i calciatori non inseriti in lista UEFA, la rosa è al completo e permetterà al tecnico emiliano di schierare la seguente formazione:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

8 Tonali, 33 Krunic

10 Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: 83 Mirante, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi.

Squalificati: /

Indisponibili: Rafael Leao (?), Alessandro Florenzi

Diffidati: /

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Stadio: San Siro

Orario: 21.00

TV: Amazon Prime Video, TV8

