Probabile formazione Milan: gestione per Tomori. Intoccabili gli uomini derby

Domani il Milan torna in campo: dopo il derby non è tempo di distrarsi, ma di vincere. Alle 21:00, infatti, sarà gara secca a San Siro contro la Lazio, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia; in caso di parità, si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori. Chi vincerà la sfida, sfiderà nella doppia semifinale la vincente tra Inter e Roma, in campo questa sera alle 21:00.

Le possibili scelte di Pioli

Rispetto al derby, Pioli recupererà Ante Rebic, ma non Zlatan Ibrahimovic; il croato, però, si accomoderà in panchina pronto a subentrare, mentre è probabile il rientro a partita in corso di Tomori dopo l'intervento al menisco subito una trentina di giorni fa, in modo da mettere minuti nelle gambe e tornare titolare contro la Sampdoria. Per il resto, il tecnico rossonero confermerà buona parte dell'11 vittorioso nel derby, apportando qualche modifica relativa ad un consapevole turnover.

In porta, ovviamente, Maignan. In difesa Calabria a destra preferito a Florenzi, mentre a sinistra giocherà certamente Theo Hernandez considerata la squalifica da scontare in campionato; completano il reparto Kalulu e capitan Romagnoli. Kessie tornerà in mediana, al suo fianco Tonali è in vantaggio su Bennacer. Davanti ancora Giroud, supportato da Messias a destra, Leao a sinistra e Diaz al centro; panchina per Lazetic e Rebic.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.