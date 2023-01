Probabile formazione Milan, le due idee di Pioli per il Torino: domattina la scelta

MilanNews.it

Inizierà domani la Coppa Italia del Milan, che affronterà il Torino di Juric in un match ad eliminazione diretta a San Siro, fischio d'inizio alle ore 21:00.

Non ci saranno novità tra recuperi ed indisponibili, con ben 10 giocatori out: Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic, Vasquez e Malick Thiaw.

Sono due le possibili scelte di Pioli per la sfida contro i granata: la prima è il classico 4-2-3-1, con Gabbia al posto di Calabria e Kalulu spostato sulla destra, con Dest al posto di Theo in difesa a sinistra. A centrocampo toccherà ancora a Tonali (a prescindere dal modulo), con Pobega al suo fianco. De Ketelaere in attacco farà rifiatare Giroud. L'altra ipotesi è quella del 3-5-2, con Saelemaekers e Dest a tutta fascia e un centrocampo a tre formato da Tonali, Vranckx e Pobega. Diaz e De Ketelaere saranno i riferimenti offensivi. Due sistemi di gioco diversi con una volontà comunque chiara, quella di far rifiatare chi fino ad ora ha dovuto giocare sempre e dare una possibilità da titolare a chi finora il campo l'ha visto di meno. Pioli prenderà la decisione finale domani, dopo l'allenamento mattutino a Milanello.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)/(3-5-2)



1 Tatarusanu

20 Kalulu, 23 Tomori, 46 Gabbia, 21 Dest

8 Tonali, 32 Pobega

56 Saelemaekers, 10 Brahim, 17 Leao

90 De Ketelaere

-

1 Tatarusanu

20 Kalulu, 46 Gabbia, 23 Tomori

56 Saelemaekers, 40 Vranckx, 8 Tonali, 32 Pobega, 21 Dest

90 De Ketelaere, 10 Diaz

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 92 Nava, 2 Calabria, 94 Bozzolan, 19 Theo Hernandez, 14 Bakayoko, 4 Bennacer, 7 Adli, 17 Leao, 30 Messias, 22 Lazetic, 9 Giroud.

Diffidati: /

Squalificati: Thiaw.

Indisponibili: Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic, Vasquez, Thiaw.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PALERMO – MORO

IV uomo: MARCENARO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Stadio: San Siro, Milano

Ore: 21:00

TV: Canale 5

Web: www.milannews.it