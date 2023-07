Probabile formazione Milan: Pioli lancia la 'nuova' formazione titolare

vedi letture

Prime prove di vero Milan, dunque, con Pioli che manderà in campo l'undici migliore dall'inizio. In porta ci sarà Mike Maignan, che prende il posto di Sportiello che aveva iniziato tra i pali il match con il Real Madrid. In difesa il quartetto sarà formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. La mediana a tre prevede la presenza di Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders mentre il trio offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Rafael Leao.

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao. A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 20 Kalulu, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 32 Pobega, 85 Zeroli, 56 Saelemaekers, 17 Okafor, 18 Romero, 29 Colombo, 70 Chaka Traoré, 90 De Ketelaere. All.: Pioli