Probabile formazione Milan: riecco Leao, in difesa c'è Thiaw

Una partita per rendere speciale una stagione ad oggi sotto le aspettative in campionato, domani sera mister Pioli e i suoi ragazzi possono entrare definitivamente nella storia del Milan. Sarà tutt'altro che semplice, perché nella Semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter i rossoneri partono sotto di 2 gol. Servirà una prestazione pressocché perfetta nonostante le numerose assenze, Bennacer in primis.

Pioli però ritrova Leao: il portoghese oggi si è allenato in gruppo, come dimostrano le nostre immagini (clicca qui). Per il resto la formazione è praticamente fatta: Maignan tra i pali, Calabria e Theo come terzini, Thiaw prende il posto di Kjaer di fianco a Tomori al centro della difesa. A centrocampo recupera Krunic, così come in avanti dovrebbe farcela anche Messias: è aperto il ballottaggio con Saelemaekers, con il belga in vantaggio. Completano la trequarti Diaz e Leao, alle spalle di Giroud unica punta.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo

8 Tonali 33 Krunic

56 Saelemaekers 10 Diaz 17 Leao

9 Giroud

All. Stefano Pioli

A disposizione: 83 Mirante, 20 Kalulu, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 27 Origi, 12 Rebic.

Ballottaggi: Saelemaekers-Messias

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro - Clément Turpin FRA

Assistente - Nicolas Danos FRA

Assistente - Benjamin Pages FRA

Quarto uomo - Stéphanie Frappart FRA

VAR - Jérôme Brisard FRA

AVAR - Benoît Millot FRA

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 21.00

TV: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

web: MilanNews.it