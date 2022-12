Probabile formazione Milan, torna finalmente la coppia titolare in difesa. Ballottaggio sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani il Milan volerà ad Eindhoven per affrontare il PSV in amichevole. La sfida al Philips Stadion sarà l'ultima uscita dei rossoneri prima della ripresa del campionato di Serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio 2023 alle 12:30 contro la Salernitana. Il match di domani sarà quindi molto indicativo sia per capire lo stato di forma dei rossoneri dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale e anche per iniziare a capire quali saranno le scelte di Pioli per Salerno, in base a stato di forma e disponibilità. Vediamo invece nel dettaglio la probabile formazione per l'amichevole di domani pomeriggio alle 18:15.

BALLOTTAGGIO - L'unico dubbio in attacco riguarda il trequartista centrale: è sfida a due tra De Ketelaere e Diaz. A sinistra Leao, tornato qualche giorno fa a Milanello dopo le fatiche del Mondiale, e a destra Saelemaekers, in un buono stato di forma dopo l'infortunio al ginocchio. Davanti tocca a Rebic, visto che Giroud è ancora fuori, tornerà il 30, e Origi è infortunato. L'alternativa, Lazetic, inizierà dalla panchina. Possibile qualche minuto per Adli nel secondo tempo.

DUO TITOLARE - Tonali e Bennacer, duo titolare e fondamentale del centrocampo rossonero, inizieranno a scaldare i motori già domani in Olanda. Partiranno titolari per trovare il prima possibile forma, smalto e intesa che dovranno poi dimostrare di avere anche all'inizio della Serie A. Krunic, Pobega, Vranckx in panchina pronti a subentrare.

VERSO LA NORMALITÀ - Con il rientro del capitano Davide Calabria può formarsi di nuovo anche la coppia titolare composta da Tomori e Kalulu, di ritorno al centro della difesa dopo diverse partite sulla fascia destra. In attesa del ritorno di Theo, anche lui è atteso a Milanello il 30 gennaio come Giroud, a sinistra ci sarà spazio per Sergino Dest. In porta toccherà ancora una volta a Ciprian Tatarusanu.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere/Diaz, Leao; Rebic.