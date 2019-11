Probabile formazione Milan - Torna Musacchio, Jack favorito su Rebic

Si ricomincia. Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo, con il Milan a caccia di punti dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus. Di fronte ai rossoneri ci sarà il Napoli, squadra di assoluto valore che sta però vivendo una situazione molto problematica, sia a livelli di risultati che in termini di ambiente. Vincere allontanerebbe la crisi, perdere accentuerebbe i problemi dell'una e dell'altra compagine.

TORNA MUSACCHIO - Oltre alla ovvia conferma di Gigio Donnarumma, di Romagnoli e Theo Hernandez, va segnalato il ritorno di Mateo Musacchio. L'argentino ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto per giocare dal primo minuto. A destra, invece, Conti, apparso in gran spolvero contro la Juventus, è favorito su Calabria.

BIGLIA PER BENNACER - La squalifica di Ismael Bennacer costringerà Pioli ad operare una modifica alla recente mediana. Lucas Biglia ritroverà la titolarità come vertice basso del centrocampo dopo tre panchine consecutive. Lucas Paquetà verrà confermato come mezz'ala di destra, mentre a sinisra dovrebbe esserci nuovamente Krunic con Kessie ancora fuori dall'undici di partenza.

RIECCO JACK - In attacco, nel tridente offensivo, rivedremo molto probabilmente Suso e Piatek. Calhanoglu, sempre titolare nelle prime dodici, dovrà essere obbligatoriamente sostituito. Negli scorsi giorni si pensava che al suo posto potesse esserci Rebic, ancora in attesa dell'esordio dal primo minuto, ma Jack Bonaventura ha rimontato ed ora è in vantaggio rispetto al croato. Sarebbe il ritorno del marchigiano dall'inizio a San Siro dopo più di un anno.

Di seguito il probabile undici dei rossoneri:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.