probabile formazione Verso Lazio-Milan: panchina per Calabria, Leao e Theo, chance dal 1' per Fofana ed Emerson Royal

14.50 - Tammy Abraham è a Roma.. ma da giocatore del Milan. Come abbiamo riportato sul nostro sito qualche ora fa, l'inglese ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma e sarà dunque a disposizione di Fonseca per la gara di questa sera contro la lazio: CLICCA QUI

14.00 - Alle 20.45 il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite, sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi. I precedenti fra le due squadre giocati nella Capitale sono 81, con un bilancio che vede 21 vittorie dei locali, 24 successi dei rossoneri e ben 36 pareggi. Centootto le reti segnate dai capitolini contro le novantacinque dei milanisti.

13.45 - In vista dell'imminente gara di questa sera contro la Lazio, come appreso dalla nostra redazione e dal nostro direttore Antonio Vitiello, il nuovo arrivo in casa Milan, Tammy Abraham ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro rossonero a Roma. Il centravanti inglese stasera all'Olimpico sarà in panchina e potrà essere una soluzione in più per Fonseca che pensa ad una formazione rivoluzionata.

13.39 - Paulo Fonseca medita una clamorosa rivoluzione dopo il ko di Parma al Tardini e negli ultimi due giorni, in vista della sfida di questa sera contro la Lazio ha provato un Milan senza Calabria, Theo e Leao. Sicuri dal 1' Fofana ed Emerson Royal, insieme a Reijnders. In avanti spazio a Loftus, Chukwueze, Pulisic e Okafor. probabile panchina per il neo arrivato Abraham.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 23 Tomori 31 Pavlovic 42 Terracciano

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 8 Loftus-Cheek 11 Pulisic

17 Okafor

A disp: 96 Torriani, 25 Raveyre, 33 Bartesaghi, 46 Gabbia, 2 Calabria, 19 Theo Hernandez, 18 Zeroli, 91 Cuenca, 80 Musah, 10 Leao, 73 Camarda.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

DOVE VEDERE LAZIO - MILAN

Data: sabato 31 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it