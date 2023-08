Pulisic&Giroud show a Bologna. Il Milan vince e diverte: è 0-2 al Dall'Ara

Il Milan di Stefano Pioli ingrana la marcia giusta e mette in saccoccia i primi tre punti della stagione in un campo ostico e ricco di insidie come quello di Bologna. E lo fa divertendosi e facendo divertire i tifosi con verticalità, rapidità e fluidità. Una prestazione convincente che rischiava di essere compromessa dalla traversa piena colpita dalla lunga distanza da Lykogiannis nei primi 60'' secondi. Ma la partita, dopo il brivido iniziale, si è subito incanalata nella direzione giusta con la prima rete ufficiale della stagione rossonera arrivata al 12esimo e frutto di una grande azione corale: Pulisic scodella di mancino dall'out di destra pescando sul secondo palo l'inserimento di Reijnders, che di prima trova la palla pulita a rimorchio su cui si avventa il falco Giroud, il quale, di prima e di destro, trafigge Skorupski.

Un Milan che, con la rete dell'1-0, trova quindi la spensieratezza necessaria per iniziare a imbastire azioni da fútbol totale, e dieci minuti più tardi raddoppia con un autentico golazo di Pulisic. L'americano scambia all'altezza dei 25 metri con il centravanti francese e spara una botta tremenda di destro che si insacca a mezz'altezza nell'angolino alla sinistra del portiere dei felsinei, lì dove nemmeno il portiere più forte al mondo ci può mai arrivare. 2-0 e partita sempre più in cassaforte. Ma Pioli non vuole cali di ritmo e attenzione e chiama i suoi a un ulteriore aumento di giri. Un invito che viene rispettato al 28', quando Giroud, assistito da uno straripante Pulisic, va vicino al tris con una botta al volo da buona posizione: conclusione, però, che viene respinta da Skorupski. Nei minuti finali del primo tempo, il Milan amministra bene e commette solo due sbavature, concedendo un tiro impossibile da posizione defilata a Ferguson - respinto da un attento Maignan - e una punizione gratuita a Lykogiannis - su un fallo evitabilissimo di Leao fuori dalla propria area di rigore - terminata fortunatamente in curva.

Piccola parentesi, il Milan a fine primo tempo è costretto a restare in campo perché i 30 gradi di Bologna hanno reso lo spogliatoio dei rossoneri, privo di aria condizionata, un forno. Tornando al campo, Thiago Motta a inizio primo tempo inserisce l'uomo che l'anno scorso ha traghettato i rossoblu ad una stagione memorabile: Riccardo Orsolini, che crea sin da subito non pochi problemi alla retroguardia milanista. Il Bologna, con il suo ingresso in campo, clicca sul tasto reset e fa ruggire il Dall'Ara al 54' con il mancino di Ferguson terminato di poco alto sopra la porta difesa da Maignan. Cinque minuti più tardi è sempre la squadra di Thiago Motta a far vibrare lo stadio: prima con Ndoye, che punta e dribbla secco Calabria e di mancino centra il palo esterno, e poi con Aebischer, che mette alla prova i riflessi del portierone francese con una botta velenosa da distanza ravvicinata.

Per dieci minuti, poi, le squadre si allungano e gli errori iniziano ad essere tanti. Per questo, Pioli fa una girandola di cambi: dentro Kalulu, Pobega, Chukwueze e Okafor e fuori Calabria, Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud. Scelte che premiano il tecnico emiliano, visto i rossoneri tornano a gestire, come nel finale di primo tempo, il gioco e i ritmi della partita - salvo una sbavatura di Kalulu all'85', quando il difensore francese regala palla in area di rigore ad El Azzouzi che viene prontamente fermato da un'ottima chiusura di Tomori. L'ultimo cambio del Milan, con Kjaer al posto di Thiaw, arriva un minuto prima del palo colpito da Leao di mancino dopo un assolo ubriacante in area di rigore su Beukema, nonché ultima azione pericolosa della partita da segnalare.