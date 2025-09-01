Punto mercato Milan: cosa manca per Gomez, la situazione Dovbyk-Gimenez e le cifre di Musah

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso su X sulle trattative in entrata e in uscita del calciomercato del Milan nell'ultimo giorno della sessione estiva: "L'accordo tra Milan e Liverpool per Joe Gomez è raggiunto sulla base di 15 milioni di euro. Si sta limando una questione contrattuale col calciatore e gli incastri con Guehi del Crystal Palace. Il Milan attende fiducioso.

Per Dovbyk è tutto ok tra Roma e Milan, anche sul prestito secco. Ciò che manca è la formula per Santiago Gimenez alla Roma. Il messicano ha aperto per la prima volta all'addio, ma la Roma, in questo momento, non accetta un prestito secco. Se uno dei due club cede, magari andando entrambi sul diritto o entrambi sul prestito secco, la cosa si può ancora fare oppure si salutano con un nulla di fatto.

Yunus Musah va in prestito oneroso per 4 milioni di euro all'Atalanta con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro; l'americano, prima di partire, rinnoverà con il club rossonero.

Il Milan ha valutato anche terzini destri dopo la partenza di Alex Jimenez. Vedremo se ci saranno occasioni. Ieri è stato contattato un terzino destro in Spagna, ma per costi e formula non se ne può far nulla".