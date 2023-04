Quattro schiaffi a Politano e alla sua maleducazione: l'accaduto

MilanNews.it

Ep. 362 - Quattro schiaffi a Politano e alla sua maleducazione

La roboante e netta vittoria del Milan al “Maradona” contro il Napoli è stata una grande iniezione di fiducia per i rossoneri e ha lasciato letteralmente sotto choc tutto l’ambiente partenopeo, unanime nel riconoscere la figuraccia della formazione di Spalletti al cospetto di una delle migliori prestazioni del Milan da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera.

Quattro gol che sono anche quattro schiaffoni, belli forti, a Matteo Politano e alla sua maleducazione. Ma per capire bene quello che è successo al 36° minuto del primo tempo dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare alla gara d’andata. A San Siro, dopo aver segnato il rigore del momentaneo 0-1, Politano è andato a esultare sotto la Curva Sud con gesti di scherno verso i tifosi milanisti. Sono cose che non si fanno, anche se non ci sono regole scritte, perché per quanto tu possa essere un ex interista, sai bene che andare a esultare sotto la curva avversaria può comportare una reazione. Se poi pensi che la gente abbia la memoria corta, allora ti sei sbagliato di grosso.

E veniamo a ieri sera. L’episodio di San Siro, ovviamente, era vivo nelle menti dei tifosi rossoneri che hanno dominato vocalmente sul “Maradona” e che hanno dato del “figlio di puttana” a Politano. Dopo l’uno-due firmato Leao-Brahim Diaz, l’esterno azzurro – apparso estremamente nervoso per non aver imbroccato mezza giocata – viene abbattuto da Olivier Giroud poco dopo la fine della panchina. Giallo per il francese che va a prendere posto in area di rigore.