Raiola: "Ibra deciderà a fine anno cosa vuole fare. Il rinnovo di Gigio? Niente è impossibile..."

Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic e di Gigio Donnarumma, ha parlato dei suoi assistiti. Il potente manager era a San Siro per Milan-Juve e alla fine del match ha parlato in zona mista. Ecco altre dichiarazioni oltre a quelle già pubblicate ieri sera da MilanNews.it.

Su Ibrahimovic: "Se rinnoverà con il Milan? C'è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell'anno cosa vuole fare da grande. Cosa gli consiglio? Di andare avanti se si diverte, e fermarsi se non si diverte più. Per adesso mi sembra si stia divertendo, si vede dallo spirito, aiuta i compagni, ha dato un altro tipo di mentalità ai ragazzi".

Su Donnarumma: "Il rinnovo di Donnarumma? Niente è impossibile. Non ne abbiamo parlato. Sto aspettando ancora le scuse dei tifosi milanisti... Il suo futuro? Il mio lavoro è fare il bene dei giocatori. Ha ancora un contratto di due anni, c'è tutto il tempo per valutare le cose".

Su Bonaventura: "Certe cose arrivano alla fine. Non lo so, stiamo parlando, vediamo. Chissà, magari cerchiamo altre strade. Non si sa ancora. Penso che il club debba capire quello che vogliono fare loro: può darsi che c'è qualcuno del club che voglia il rinnovo di Bonaventura e qualcuno che non voglia farlo rinnovare. Vediamo se riusciamo a mettere a posto le due parti".

LEGGI QUI LE ALTRE DICHIARAZIONI DI RAIOLA