Rebus centrocampo: il Milan tra il recupero di Bennacer e il mercato di gennaio

Il grave infortunio di Ismael Bennacer ha lasciato un vuoto enorme nel centrocampo del Milan dove manca un giocatore che possa alternarsi davanti alla difesa a Youssouf Fofana. In via Aldo Rossi sono giorni e settimane di riflessione per decidere cosa fare a gennaio: intervenire sul mercato o aspettare il ritorno in campo dell'algerino?

IL RECUPERO DI BENNACER - Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Bennacer sta proseguendo il suo programma di recupero: al momento si trova al caldo in Qatar a lavorare con un preparatore dedicato e tra circa un mese dovrebbe tornare ad allenarsi a Milanello, ovviamente con dei lavori personalizzati. Il piano dello staff medico milanista, se non ci saranno ovviamente intoppi o complicazioni, prevede il ritorno in gruppo ad inizio 2025, mentre per il ritorno in campo sarà necessario aspettare fine gennaio. Purtroppo si tratta del secondo grave infortunio che Bennacer sta affrontando negli ultimi anni e quindi bisognerà capire non solo "quando", ma anche "come" rientrerà.

MERCATO DI GENNAIO - Per questo motivo, in via Aldo Rossi i dirigenti del Milan stanno meditando sulla possibilità di intervenire sul mercato perchè è impensabile che Fofana possa giocarle tutte. I rossoneri stanno valutando diversi profili, tra cui per esempio Reda Belahyane del Verona, che potrebbe essere inserito nella lista per la Serie A senza problemi visto che è un under 22. Un altro nome che piace è che Johnny Cardoso del Betis Siviglia, ma per acquistare l'americano (ha anche passaporto italiano, quindi verrebbe tesserato come comunitario) servirebbe una cessione per liberare spazio nella lista stranieri del Milan. E in questo senso l'indiziato numero uno è Luka Jovic.