Saelemaekers è l'uomo in più del nuovo Milan di Max Allegri

In occasione del primo giorno di raduno Alexis Saelemaekers disse ai microfoni dei canali ufficiali del club che era tornato al Milan per restarci. Le annate in prestito prima al Bologna e poi alla Roma sono riuscite a forgiare le qualità del belga, che oggi è diventato uno degli imprescindibili della formazione di Max Allegri.

A confermarlo sono i 246 minuti totalizzati fino a questo momento in stagione, ovvero una media di 83 a partita. Certo, tra campionato e Coppa Italia il Milan ha giocato appena 3 partite, ma rispetto alla sua precedente esperienza in rossonero qualcosa è cambiato. Il tecnico rossonero crede e punta tanto su Saelemaekers, soprattutto sulla sua duttilità, al punto che tra Bari, Cremonese e Lecce il belga ha fatto due ruoli diversi, interpretandoli fra le altre cose nel migliore dei modi.

Questo senso di sacrificio, di abnegazione, piace tanto non solo all'area sportiva ma anche e soprattutto ai tifosi, che quest'estate si sono schierati dalla parte del 56 opponendosi ad ogni sua possibile cessione. Alla fine ambiente, allenatore e calciatore sono stati accontentati, con Saelemaekers che adesso non deve fare altro che dimostrare di essersi ripreso il Milan, con il quale potrebbe raggiungere le 200 presenze in carriera in Serie A.