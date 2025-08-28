Senza Leao, ecco a Lecce l'alternativa tattica: un 4-2-3-1 mascherato da 3-5-2. Pronto Jashari

Con Rafael Leao fuori per la seconda giornata consecutiva a causa del problema al polpaccio accusato contro la Cremonese e della voglia assoluta di non rischiare di peggiorare le cose con un rientro in campo avventato, Massimiliano Allegri sta valutando alcune soluzioni tattiche per la trasferta di Lecce, in programma domani alle 20:45 al "Via del Mare".

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in attacco non c'è molta scelta: al posto del portoghese giocherà ancora Santiago Gimenez assieme a Christian Pulisic. Ma è la disposizione tattica che potrebbe cambiare. Il tecnico livornese, infatti, starebbe pensando ad un 3-5-2 mascherato da 4-2-3-1: "davanti a Maignan - si legge - agirebbero Tomori o De Winter, con Gabbia, Pavlovic e Estupiñan. A centrocampo la cerniera composta da Youssouf Fofana e da Ardon Jashari nel suo ruolo naturale di mediano a due. Davanti el Bebote, supportato da Alexis Saelemaekers a destra, il già citato Christian Pulisic a sinistra e Luka Modric nel ruolo di trequartista".

La dinamica è presto fatta: in fase offensiva verrebbe confermato il 4-2-3-1, mentre in fase difensiva è quasi naturale la deviazione sul 3-5-2, con l'accentramento del terzino destro, l'abbassamento di Saelemaekers a quinto di centrocampo e il leggero arretramento di Modric da mezzala