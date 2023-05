Simon Kjaer è tornato al comando: una certezza in più in questo finale di stagione

Fonte: di Luca Vendrame

Questa stagione non è stata la più fortunata a livello fisico per Simon Kjaer, che l’anno scorso si ruppe il legamento crociato e stette fuori più di 6 mesi, saltando 29 partite. Un infortunio come il suo, per un centrale di difesa con le sue caratteristiche, a 33 anni, sarebbe stata una mazzata pesantissima. E in effetti quest’anno Simon Kjaer ha faticato a trovare il top della propria forma, a causa di infortuni muscolari che ne hanno minato la continuità d’impiego, favorendo l’ascesa nelle gerarchie di questo Malick Thiaw che sembra destinato ad una titolarità futura. Nel presente, però, il danese ha ancora qualcosa da dire e da dare, dall’alto della sua esperienza e della sua mentalità di ferro.

QUANDO CONTA, C’È SIMON KJAER

La crisi di gennaio è ben impressa a tutti, tra dolori e rimpianti. Ben impressa è anche la vittoria in campionato contro il Torino, che si è vissuta come la luce alla fine del tunnel. La prima partita in campionato nel girone di ritorno di Simon Kjaer. Poi titolare nella sorprendente vittoria in Champions League contro il Tottenham. Dopodiché è uscito di nuovo dalle gerarchie dei titolari, il Milan è tornato a singhiozzare (pur pareggiando a reti bianche nel ritorno a Londra), cercando di ritrovare continuità tra la coppie Kalulu-Tomori, Thiaw-Tomori o il terzetto difensivo composto da loro tre. Kjaer, di fatto, torna titolare dopo la sconfitta con l’Udinese: Napoli-Milan 0-4, un dominio incontrastato. Salta l’Empoli e ripete una grande partita contro il Napoli in Champions League all’andata, salta il Bologna e si riconferma una certezza nel ritorno al Maradona. Contro il Lecce spazio a Thiaw e Kalulu, ma contro la Roma un’altra partita di livello, soprattutto in coppia con Thiaw nel secondo tempo. Il Milan ha ritrovato un leader e lo ha recuperato nel momento più importante della stagione.

DI NUOVO VALORE AGGIUNTO

Un leader ritrovato, un capitano con o senza fascia al braccio. Un professionista serio e onesto, che nelle dichiarazioni rilasciate durante il periodo in cui non veniva impiegato si diceva pronto e voglioso di giocare, che il mister questo lo sapesse, ma che al contempo rispettasse le sue scelte. Un giocatore ben conscio dei ruoli, delle gerarchie e del fatto di far parlare il campo, perché alla fine tutto dipende sempre e solo da ciò che si fa nel rettangolo verde. Un esempio per chi lo guarda da vicino, in squadra, e da lontano, dai teleschermi. Simon Kjaer è tornato al comando, contro i presupposti che lo hanno visto cadere ed è tornato ad essere un valore aggiunto per la squadra di Stefano Pioli e per tutto l’ambiente Milan.