Sky - Maignan out col Sassuolo per affaticamento. Le ultime sulla sua presenza a Roma

Secondo quanto riportato da SkySport, Mike Maignan non sarà presente domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo per un affaticamento; nessun allarme, però: il portiere francese non ci sarà per precauzione e per essere tranquillamente a disposizione per la sfida alla Roma di giovedì all'Olimpico.

In Sassuolo-Milan, dunque, giocherà Sportiello.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

MILAN (4-3-3)

57 Sportiello

42 Florenzi 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

80 Musah 7 Adli 14 Reijnders

21 Chukwueze 15 Jovic 17 Okafor

All. Stefano Pioli

A disp.: Raveyre, Mirante, Simic, Jimenez, Gabbia, Thiaw, Calabria, Terracciano, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Bennacer, Leao, Pulisic, Giroud.

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Maignan

Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori

Ballottaggi: Theo-Terracciano