Sky - Milan, accordo di massima con il Basilea per il prestito di Calafiori

Tra gli esuberi in casa rossonera c'è anche Fodé Ballo-Touré. Il Milan sta cercando da tempo a venderlo e aveva anche trovato un accordo con il Fulham nelle scorse settimane, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento. Il Bologna lo segue da tempo, però nelle ultime ore sul terzino senegalese è piombato il Werder Brema: le due società stanno trattando, al momento c'è ancora un milione di distanza tra domanda (4 milioni di euro, vale a dire la stessa offerta che aveva fatto il Fulham) e offerta (3 milioni).

ACCORDO PER IL PRESTITO - A riferirlo è Sky che aggiunge che, in attesa di chiudere la cessione di Ballo-Touré, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno cercando un nuovo vice-Theo Hernandez che sarà italiano. E potrebbero averlo già trovato: il Milan avrebbe infatti bloccato Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 del Basilea. Ci sarebbe già un accordo di massima tra i due club per il trasferimento in prestito a Milanello del prodotto del settore giovanile della Roma.