Sky - Milan, lesione muscolare per Kessie: da valutare i tempi di recupero

Non arriva una buona notizia per il Milan: ieri Franck Kessie aveva accusato un dolore al flessore dopo l'allenamento, questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare. Non si conosce ancora il grado della lesione, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire i tempi di recupero, ma l'ivoriano dovrebbe saltare le prime partite ufficiali della nuova stagione. Lo riferisce Sky.