Stima, vittorie e fiducia ritrovata: è questo il rapporto positivo tra Pioli e Adli

Manca sempre meno alla sfida di San Siro tra il Milan e i bianconeri dell'ex rossonero Max Allegri. E' doveroso aprire però una parentesi sulle belle parole di Stefano Pioli riservate per Yacine Adli durante la conferenza stampa di vigilia del match.

Così Pioli su Adli in conferenza

"Yas è un bravo ragazzo e si è dimostrato un buon rinforzo per il nostro centrocampo perchè ci da le giuste verticalizzazioni e sa stare bene in campo. Ha grande forza di volontà e molta grinta, forse deve saper rischiare di meno a volte, ma il suo contributo è sempre prezioso. Per le nostre fasi di gioco la sua presenza precisa in campo è essenziale, deve ancora migliorare in quello. Il piano? Lo sa suonare bene, infatti è un'artista anche fuori dal campo. Finora ha fatto bene, e sono sicuro che ci delizierà ancor di più con la maglia del Milan. E' un centrocampista moderno e che ha tantissimi margini di miglioramento, il suo grande pregio è l'impegno e la voglia che ha sempre mostrato. Adli bandiera del Milan? Potrà esserlo perchè ha voluto questa maglia con forza e determinazione". Parole di stima e fiducia per un ragazzo che sembrava esser ormai fuori dai piani del Milan e dello stesso Pioli.

Il percorso in salita

La resilienza di Yacine Adli dev'essere di esempio per tutti, e lo è soprattutto per il bene mostrato al centrocampista ex Bordeaux da parte di tutto lo spogliatoio rossonero, e quei tifosi che sin dall'inizio hanno saputo entrare in empatia con l'algerino. Adli comincia il proprio percorso al Milan giocando mai: nella passata stagione parte una sola volta da titolare a Verona, ma la sua partita dura 45' minuti, successivamente colleziona pochi minuti sporadici durante tutto il 2023, ricordiamo un bell'impatto nella sconfitta di Firenze nel febbraio 2023. La stagione conclusa con gli addii di Maldini, Ibra e Massara, una squadra con una nuova identità e la volontà di voler diventare un punto di forza di questo gruppo. Nel calcio come nella vita, è necessario avere forza di volontà in ogni situazione, mantenendo fiducia e morale alto, sempre e per sempre: questo è Yacine Adli, diventato ora un elemento cardine del centrocampo rossonero.

La quarta da titolare in Serie A

Contro la Juventus sarà la quarta partita che vedrà il centrocampista classe 00' partire dal primo minuto: con Adli titolare il Milan ha finora sempre vinto in campionato: Cagliari-Milan 1-3, Milan-Lazio 2-0 e Genoa-Milan 0-1.

Prosegue il magico percorso di un ragazzo che ha saputo conquistare la fiducia di mister e ambiente grazie alla forza del lavoro e dell'umiltà: si scrive Adli si legge determinazione.