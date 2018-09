Svolta Montolivo: incluso nella lista Uefa, Ricky prova a (ri)prendersi un posto nel suo Milan

Un capitano non giocatore. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane definisce così Riccardo Montolivo, inserito a sorpresa nella lista consegnata alla UEFA per le gare di Europa League. Può essere una svolta: il centrocampista - si legge - sta provando a risalire e a riprendersi un posto nel suo Milan.

APPLAUSI - Al braccio senza fascia, Montolivo si era abituato già da un anno. Nell’ultima stagione, l’ex viola era passato dallo status di titolare a quello di alternativa ai titolarissimi, prima di finire sul taccuino dei cedibili. Come detto, però, l’inserimento nell’elenco dei calciatori che parteciperanno all’Europa League potrebbe di fatto cambiare la vita di Ricky. Tra l’altro, "Monto" è stato tra i più applauditi nel giorno del raduno a Milanello, nonostante le voci di mercato che circolavano in quel periodo.

NO ALLA CESSIONE - Il Parma si è fatto avanti a ridosso della chiusura delle trattative, ma il giocatore ha declinato l’offerta, convinto di potersi giocare le proprie carte al Milan. Montolivo era finito ai margini del progetto tecnico, ma la scelta di Gattuso è significativa: anche Riccardo potrebbe trovare spazio.