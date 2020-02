Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per aver perso il derby di Milano nonostante un gol e un assist. Lo svedese ha risposto così all'inviato del noto programma satirico di Mediaset: "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio".