Telefoot - Il PSG piomba su Leao: è in cima alla lista per l'estate. Il portoghese è a conoscenza dell'interesse dei parigini

vedi letture

Il PSG piomba su Rafael Leao. A scriverlo in Francia è Telefoot che spiega che il club francese sta già lavorando al mercato estivo e ha messo in cima alla sua lista proprio l'attaccante portoghese, il quale è stato informato dell'interesse dei parigini. Il numero 10 del Milan, che piace anche al Newcastle, è aperto all'idea di ascoltare la proposta del PSG. A portare avanti l'operazione sarebbe tra l'altro Luis Campos, ds della società parigina, che lo conosce bene visto è stato lui a portarlo al Lille nel 2018.

CLAUSOLA DA 175 MILIONI - Lo scorso giugno, Leao ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino 30 giugno 2028, all'interno del quale è inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Davanti ad un'eventuale offerta del genere, il club di via Aldo Rossi difficilmente potrebbe dire di no. Ma prima dovrà effettivamente arrivare in via Aldo Rossi una proposta del genere.

IL SOSTITUTO DI MBAPPE' - Il PSG, che non avrebbe problemi a sborsare così tanti milioni, in estate dovrà sostituire Kilian Mbappè che lascerà Parigi per andare, con ogni probabilità, al Real Madrid. I parigini dovranno quindi prendere un sostituto in quella zona di campo e al momento il nome di Leao sembra essere in cima alla lista.