Theo out contro la Juve. Florenzi o Bartesaghi: chi al suo posto?

Nei minuti finali di Genoa-Milan è successo di tutti, tra cui l'espulsione di Mike Maignan al minuto 103. Il portierone francese, dunque, salterà la gara contro la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali. Assieme a lui, contro i bianconeri non ci sarà anche il connazionale Theo Hernandez: il terzino era ammonito e contro il Genoa è arrivato il giallo che fa scattare la squalifica.

Un'assenza pesante quella del terzino sinistro, che non ha un sostituto vero e proprio. A contendersi il posto, infatti, ci sono ben due giocatori: Florenzi e Bartesaghi. Il primo giocherebbe fuori ruolo, nonostante abbia dimostrato di essere in buone condizioni in questo inizio di stagione, mentre il secondo è giovane e ha collezionato pochissimi minuti in campionato fin qui. Mister Pioli dovrà fare la sua scelta: l'esordio dal primo minuti di Bartesaghi o la sicurezza e l'esperienza di Florenzi?