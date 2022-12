Tonali come Gattuso: carisma, leadership e milanismo puro

MilanNews.it

Alzi la mano chi si ricorda cosa era Gennaro Gattuso per il Milan. Bene, ora giù le mani perché il club rossonero ha trovato quella che potrà essere una nuova bandiera. E' difficile non affezionarsi a giocatori del calibro di Sandro Tonali, calciatori ma ancora prima persone con il Milan dentro di sè. Neanche lo stesso Sandro ha chiuso la porta a questa porta, soprattutto in un calcio dove comanda sempre di più il Dio denaro: "È una domanda che va fatta stagione per stagione. Quest’anno risponderei di sì. Ma impossibile prevedere 15-20 anni di carriera". Forse è presto per fare i paragoni, è vero, ma quello che numero 8 rossonero ha già dato in questi primi tre anni di Milan, tra la pazienza di aspettare il proprio momento, di essere aspettato, di essersi abbassato l'ingaggio per favorire il suo acquisto, per lo Scudetto, rappresenta in pieno il milanismo in persona, ovvero quello che è stato Gattuso per tutti i tifosi rossoneri.

Leader

Lo stesso Tonali sa benissimo quanto la sua crescita, non solo tecnico-tattica, ma anche di personalità, abbia fatto bene al gruppo che vive ogni giorni campi, palestre e spogliatoi di Milanello. Così facendo, Sandro è entrato nel cuore di tutti, risultando anche un leader carismatico nonostante la giovanissima età: "Mi fa piacere essere diventato un riferimento, ma non è solo merito mio ma della squadra". Carismatico sì, partendo già a partire dalla trasferta di Bergamo ad inizio stagione, il centrocampista classe 2000 è diventato pian piano anche leader tecnico, togliendo diverse volte la castagne dal fuoco ai propri compagni in diverse occasioni. L'ultima, in ordine di tempo, è lo splendido assist per Giroud contro lo Spezia.