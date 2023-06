Tonali-Newcastle: ricca offerta al giocatore, valutazioni in corso al Milan (PODCAST)

MilanNews.it

Giornata molto calda per quanto riguarda le uscite in casa Milan. Nelle ultime ore il Nawcastle sta spingendo forte per Sandro Tonali, dopo aver fatto un tentativo, rispedito al mittente dall'Inter, per Nicolò Barella. I magpies sono a caccia di due centrocampisti per migliorare la zona mediana del campo, e in Tonali hanno trovato il profilo ideale.

I dettagli

Il club inglese ha fatto una ricca offerta al giocatore, si parla di una proposta tra i 7 e gli 8 milioni, ovvero più del doppio dell'attuale stipendio con il Milan che è sui tre milioni di euro l'anno. Al momento tra i club non c'è ancora una trattativa ufficiale, inizierebbe però se dovessero andare avanti i discorsi tra il club inglese e Tonali. Il Newcastle potrebbe offrore oltre 60 milioni e le caso aumentare anche l'offerta.

Dentro o fuori

In caso di una eventuale cessione, perché ricordiamo, nessuno è considerato incedibile davanti ad un'offerta che il Milan considera giusta, allora il club rossonero in quel caso vorrebbe massimizzare la cifra della cessione. Il Milan, allo stato attuale delle cose, considera ancora pochi 60 milioni per il giocatore, che deciderà lui stesso del proprio destino: se trovasse un accordo con il Newcastle, allora a quel punto il Milan tratterebbe per la sua cessione a cifre più alte. Nel caso volesse rimanere, allora la situazione non si evolverà.