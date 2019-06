Tuttosport - Alla scoperta di Ricky Massara: da eterno secondo a ds del Milan

Dopo anni di gavetta e sempre all'ombra di qualcuno, per Frederic Massara è finalmente arrivata la grande occasione: Paolo Maldini ha infatti scelto lui come nuovo direttore sportivo del Milan. La firma e l'ufficialità arriveranno nelle prossime ore, ma ormai è stato tutto definito, tanto che il neo dirigente milanista è già al lavoro. L'edizione odierna di Tuttosport dedica questa mattina un bel profilo a Ricky Massara, che da eterno secondo ha ora finalmente l'occasione di avere un ruolo di primo piano.

CARRIERA - Dopo aver chiuso con la carriera da calciatore, nella quale ha vestito le maglie di Pescara, Fidelis Andria, Palermo, Arezzo, Moncalieri e Tivoli, Massara, classe 1968, inizia quella dirigente nel 2008, diventando il delfino di Walter Sabatini prima al Palermo e poi alla Roma. In giallorosso, assume il ruolo di responsabile dello scouting. Dopo una breve parentesi all'Inter nel 2017, torna alla Roma dove ricopre, anche se non ufficialmente, la carica di segretario generale del club romanista. Nelle scorse settimane, con l'addio di Monchi, pensava di poter finalmente avere un ruolo di primo piano in giallorosso e invece ecco l'arrivo di Petrachi come ds.

RITROVA GIAMPAOLO - A quel punto, Massara ha deciso di lasciare la Roma e ora ecco la grande chance al Milan, di cui diventerà ufficialmente direttore sportivo nelle prossime ore. In rossonero, l'ex Roma ritroverà Marco Giampaolo, con cui ha giocato nella Fidelis Andria nella stagione 1995-1996 in Serie A. Nella sua carriera, Massara ha dimostrato soprattutto grandi capacità nello scouting: Under, per esempio, è stata una sua intuizione, ma anche su Pjanic e Lamela il suo parere fu fondamentale. Ora una nuova avventura al Milan, dove vuole dimostrare di poter assumere un ruolo di primo piano.