Tuttosport - Buongiorno per l'immediato, Anselmino per il futuro: i possibili movimenti in difesa del Milan

In vista del prossimo mercato estivo del Milan, si parla sempre tanto del grande investimento che i rossoneri faranno in attacco. Ma i dirigenti del Diavolo sanno bene che dovranno fare qualcosa anche in difesa. E nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, sarebbe spuntato un nuovo nome: è quello di Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 del Boca Juniors, dotato di un grande fisico e prossimo alla chiamata nella Nazionale argentina.

COLPO IN PROSPETTIVA - Si tratta di uno dei gioiellini più interessanti del calcio argentino, ma è chiaramente un profilo di prospettiva visto che stiamo parlando di un 18enne. Il Milan ci ha però abituato anche a colpi di questo genere e dunque è una pista da tenere d'occhio con grande attenzione. Anselmino non può fare ancora il titolare nel Diavolo, ma è un investimento che il dt Geoffrey Moncada vorrebbe fare (il difensore argentino ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro).

NUOVO TENTATIVO - In estate al Milan servirà però anche un centrale già pronto e il sogno continua ad essere Alessandro Buongiorno del Torino. I rossoneri ci hanno già provato a gennaio per il capitano granata, ricevendo però un rifiuto da parte di Urbano Cairo. Nei prossimi mesi faranno sicuramente un nuovo tentativo, consapevoli però che le richieste del club piemontese saranno importanti. Per questo restano in piedi anche le altre piste che portano a Lacroix (Wolfsburg), Brassier (Brest) e Kiwior (Arsenal), oltre ai futuri parametri zero Adarabioyo (Fulham) e Kelly (Bournemouth).