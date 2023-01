Tuttosport - Compagni al Chelsea ma oggi avversari: Giroud sfida Abraham

MilanNews.it

Gli uomini copertina di Milan e Roma sono i soliti: Rafael Leao da una parte, Paulo Dybala dall'altra. Questa sera a San Siro, però, andrà in scena un'altra super sfida tra due ex compagni di squadra ai tempi del Chelsea: Olivier Girourd contro Tammy Abraham. I due si sono contesi il posto da titolare negli ultimi anni a Londra, prima che entrambi si trasferissero rispettivamente a Milano e Roma.

A LONDRA - Nell'analisi, Tuttosport sottolinea come i due non abbiamo quasi mai giocato assieme, ma, al contrario, uno è stato alternativo all'altro nelle stagioni 19-20 e 20-21, prima di trasferirsi in Italia per una nuova esperienza, sicuramente positiva per l'attaccante del Milan, che a maggio ha vinto lo Scudetto con il Milan e che poco più di due settime fa si giocava una finale Mondiale.

ORA E' DIVERSO - Se per Giroud i gol non mancano, Abrahm invece si è fermato, perdendo anche il posto da titolare. Il francese del Milan è riuscito ad essere costante, ha fatto la differenza in Champions realizzando quattro gol in sei partite, ma più in generale il rendimento è sempre positivo, risultando poi, complici i tanti problemi, un punto cardine per Stefano Pioli.