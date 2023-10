Tuttosport - Dalla gioia per la doppietta alla rabbia per il cambio: la serata a due facce di Giroud

Quando Olivier Giroud vede il Napoli si scatena. E lo ha fatto anche ieri sera al Maradona dove ha segnato due gol di testa, entrambi da attaccante vero, anche se purtroppo non sono bastati per regalare una vittoria al suo Milan dopo due sconfitte di fila contro Juventus e PSG. A rovinare la serata del francese non è stata solo la rimonta subita, ma anche la scelta di Stefano Pioli di toglierlo nel finale per inserire Jovic, con l'ex Chelsea che non ha preso per niente bene la decisione del suo allenatore.

CHE DOPPIETTA! - Lo riferisce stamattina Tuttosport che esalta la doppietta del francese nella prima frazione di gioco. Giroud è tornato finalmente al gol dopo quasi due mesi, mentre una rete su azione gli mancava addirittura dalla prima giornata di campionato contro il Bologna. Un'eternità per un centravanti come lui che ieri sera ha dimostrato ancora una volta di poter essere ancora molto utile al Diavolo. E lui sperava di poterlo essere fino alla fine del match, ma Pioli ha scelto di dare nuove energie all'attacco milanista inserendo Jovic.

RABBIA PER IL CAMBIO - La reazione di Giroud al cambio è stata piuttosto forte (così come quella di Rafael Leao), anche se poi nel post-partita si è presentato ai microfoni delle televisioni e ha spiegato di essersi calmato dopo pochi minuti: "Sono uscito, ma pensavo di poter aiutare ancora la squadra, poi io rispetto il mister, mi sono calmato dopo cinque minuti, ma non volevo uscire". La delusione per la rimonta subita è tanta e supera la gioia per una doppietta che ha confermato ancora una volta che l'attacco del Milan è tutto sulle sue spalle.