Tuttosport - Ecco gli acquisti, ora tocca a Pioli a dover fare il Milan

Dopo la tournée americana che ha visto amichevoli di prestigio giocate dai rossoneri contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, la squadra di Stefano Pioli oggi farà ritorno a Milanello per continuare le ultime due settimane di preparazione prima di tornare a fare sul serio in campionato. Due settimane, anche, in cui Pioli dovrà assemblare gli otto acquisti, potenzialmente quasi tutti titolare, al meglio.

Prime indicazioni

Le tre amichevoli hanno fornito sicuramente indicazioni sia negative che positive: le tre sconfitte, di cui una ai rigori, hanno riscoperto alcuni dubbi a livello difensivo, reparto dove non è stato effettuato neanche un acquisto. Lo scrive Tuttosport. E' vero che i risultati dei testi estivi valgono fino ad un certo punto, ma è anche l'occasione per rivedere quello che non ha funzionato.

Si inizia a fare sul serio

Prima della gara contro il Bologna, Pioli avrà davanti a sè quattro amichevoli, di cui una con il Monza. Queste due settimane, dunque, serviranno a conoscere bene anche Chukwueze, Okafor e Musah, gli unici giocatori a non essere utilizzati in USA per tre motivi differenti. Sono attesi i loro esordi contro il Monza, ma mister Pioli dovrà essere bravo a saper collaudare il tutto nella novità tattica del 4-3-3