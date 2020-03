Tuttosport - Elliott vuole che Maldini resti: ma Paolo è stanco e non si metterà agli ordini di Rangnick

Ieri è arrivata l’ufficialità del divorzio con Boban, che paga con il licenziamento (anche se il comunicato del Milan parla semplicemente di risoluzione del contratto) l’intervista rilasciata qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport. Si riparte da Ivan Gazidis, il quale ha preso definitivamente in mano le redini del club. Venerdì l’a.d. rossonero si è recato a Milanello, mentre ieri ha assistito alla rifinitura della squadra a San Siro.

FUTURO - In entrambe le occasioni il manager sudafricano era solo, a dimostrazione del fatto che il feeling con l’area sportiva è ormai azzerato. Uscito di scena Boban, resta ora da capire quale sarà il futuro di Maldini, col quale Gazidis deve ancora parlare in maniera approfondita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i vertici del fondo Elliott vorrebbero che l’ex capitano rimanesse, ma è chiaro che, dopo essere stato promosso l’estate scorsa a capo dell’area tecnica, difficilmente accetterà un ridimensionamento.

STANCO - In parole povere, Maldini non si metterà agli "ordini" di Rangnick, allenatore che ha già bollato come profilo non idoneo al Milan. Tutte le strade, dunque, portano alla separazione. Nei prossimi giorni o a fine stagione, questo si vedrà. Paolo sarebbe stanco della situazione e presto potrebbe comunicare le sue intenzioni a Gazidis.