Tuttosport - Gennaio, ancora tu. Al Milan resta solo l'Europa, anche in campionato

vedi letture

Se si riavvolge il nastro di un anno, non ci si accorgerebbe troppo della situazione in casa Milan. Senza dubbio il negativo rendimento del gennaio 2023 è difficile da replicare, ma la sostanza è la stessa. I rossoneri si trovano a una distanza troppo elevata per pensare allo scudetto, a oggi: serve trovare una continuità mai vista quest'anno e sperare nei crolli altrui. E anche la Coppa Italia è sfumata. Al Milan resta solo l'Europa.

Rabbia

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, nel day after l'eliminazione dalla Coppa Italia si respirava aria di arrabbiatura. Da parte di tutti: dall'allenatore ai giocatori, passando per dirigenza e club più in generale. La possibilità di alzare la Coppa nazionale era un'opportunità troppo grande sotto tanti punti di vista: un trofeo che il Diavolo non alza da 21 anni, una vittoria a fine stagione che avrebbe dato motivi per cui sorridere, una competizione che avrebbe contribuito a tenere viva la fame della squadra. Invece tutto è sfumato nel giro di quindici minuti, sicuramente anche con la complicità dell'arbitro, ma soprattutto per una prestazione insufficiente che lascia il classico amaro in bocca del "cosa sarebbe stato se". Una sensazione che fa parte del Milan fin da inizio stagione. Ora starà a Pioli, principale colpevole secondo i tifosi rossoneri, a provare a uscire nuovamente dalle sabbie mobili.

Solo l'Europa

Come si diceva, dunque, rimane solo l'Europa. Da una parte ci sarà la rincorsa europea in campionato. Il Milan in questo senso è messo in posizione di vantaggio ma la gara contro la Roma di domenica è cruciale: una vittoria non solo allontanerebbe in maniera importante una delle dirette avversarie al posto Champions (la Roma appunto) ma confermerebbe i rossoneri al terzo posto, mantenendo anche il margine di vantaggio sulle inseguitrici. Questo è l'obiettivo primario del Milan: tornare in Champions League. Non farcela avrebbe delle conseguenze troppo pesanti, sportivamente ed economicamente. Poi c'è la caccia all'Europa League: una competizione lunga ed estenuante, che il Milan vorrebbe vincere per la prima volta. Sulla carta i rossoneri possono competere ma se il rendimento rimane quello altalenante visto fino a qui, squadre come Liverpool e Bayer Leverkusen (per citarne due) appaiano nettamente favorite.