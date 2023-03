Tuttosport - Giroud e il Milan: la volontà è sempre stata quella. Rinnovo in vista per Oli

Come riporta questa mattina Tuttosport, e come aveva riferito nel pomeriggio di ieri MilanNews.it (QUI), gli agenti del numero 9 rossonero, Manuello e Morabito, sono stati ieri a Casa Milan per incontrare Maldini e Massara e dare una stretta decisiva alla questione del rinnovo di Olivier. Secondo quanto emerso sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un prolungamento di un anno dal valore di 3.8 milioni di euro, quindi con un piccolo aumento. Un accordo, che prevede la firma nei prossimi giorni o prima o dopo gli impegni di Champions League contro il Napoli, che riflette quella che è sempre stata la volontà del giocatore: rimanere a Milanello. Negli ultimi dettagli da sistemare in questi giorni anche l'eventualità di inserire anche un'opzione per la stagione successiva.

Erede

Olivier Giroud, in queste due prime stagioni rossonere, si è affermato prima come l'uomo dei gol pesantissimi e poi, di conseguenza, come uno dei leader più seguiti e amati dallo spogliatoio ma anche dal pubblico. E in particolare sarà proprio questo ruolo di vecchio saggio che a partire dalla prossima stagione Giroud dovrà fare sempre di più suo: con 37 primavere sulle spalle e la possibilità che il Milan investa su una punta giovane, il suo ruolo potrà essere quello di chioccia oltre che di bomber sicuro da utilizzare. Inoltre un possibile addio di Zlatan Ibrahimovic gli darebbe in eredità il trono di giocatore più longevo dello spogliatoio e, per questo, potrebbe diventare una sorta di Zlatan II.