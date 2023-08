Tuttosport - Gol, dribbling e tanti spunti: Captain America è già atterrato al Milan

Pronti via e Christian Pulisic risulta essere già l'uomo decisivo per il Milan. Un gol, il primo in rossonero, bellissimo, ma tanti altri spunti del giocatore americano che, davanti al suo connazionale Gerry Cardinale, mette in mostra tutte le sue qualità. E intanto il numero uno di RedBird gongola in tribuna, alla sua prima trasferta in Italia: il suo Milan "americano" prende forma.

I numeri

Come scrive Tuttosport, ieri sera al Dall'Ara è atterrato Captain America: proprio come il supereroe a stelle e strisce, l'attaccante americano si è preso le copertine della prima uscita stagionale del Milan. Al di là della rete, davvero bellissima, il nuovo numero 11 rossonero ha fatto vedere tante cose a partire dall'atteggiamento, espresso anche in occasione dell'esultanza per la rete. Ma poi nella qualità: 4 i dribbling riusciti in una squadra che è abituata a vederli sulla fascia sinistra ad opera di Leao ma che sulla destra poche volte si era divertita così. Bene anche i duelli vinti (4) a dimostrazione che siamo di fronte a un giocatore di carattere che non disdegna il sacrificio: è stato di grande aiuto a Calabria nel primo tempo. Poi i cross: due tentati e due riusciti. Tra questi anche quello che ha pescato Reijnders che, a sua volta, ha assistito Giroud per la prima rete del match. E poi, la precisione: nell'ultimo terzo di campo il 90% dei suoi passaggi sono andati a buon fine.

Reunited

Un altro bel risvolto dell'esordio di Christian Pulisic è l'intesa ritrovata con Olivier Giroud. I due erano stati compagni al Chelsea e avevano già all'epoca dimostrato di avere un buon feeling. Questo è tornato a vedersi con prepotenza ieri sera. Spicca l'azione del gol dell'americano che ha chiesto e ottenuto un triangolo con il bomber francese, abilissimo nella sponda. Ma molte delle azioni più pericolose del Milan, nel primo tempo, sono passate dalle loro giocate. L'ultima partita ufficiale che aveva giocato uno al fianco dell'altro? La finale di Champions League del 2021, vinta con la maglia del Chelsea contro il Manchester City.