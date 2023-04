Tuttosport - Il Milan-2 pareggia a Bologna, ma i segnali sono incoraggianti. L'arbitraggio, invece, no: mancano due rigori

Il Milan pareggia ancora in campionato, questa volta a Bologna, dove non va oltre l'1-1. Lo dice la stessa formazione scesa in campo per la trasferta al Dall'Ara: nessuno lo dirà apertamente, ma il Milan pensava, giustamente, alla partita di ritorno di Napoli, in cui dovrà difendere l'1-0 raccolto a San Siro per strappare il pass verso la semifinale di Champions. Per dare testa e cuore alla Champions, però, il Milan ha sottovalutato l'impegno in campionato: solamente un successo nelle ultime sei sfide in Serie A.

Segnali importanti

Nonostante la formazione iniziale sia cambiata di dieci undicesimi rispetto alla gara di Champions con il Napoli, le seconde linee hanno dato qualche segnale confortante e incoraggiante a Stefano Pioli, soprattutto sotto la trequarti. Il ritrovato Florenzi e la miglior prestazione Pobega in rossonero, oltre alla prova positiva di Thiaw, possono dare più soluzioni all'allenatore rossonero, che ha bisogno di tutto il gruppo in questo finale di stagione importante per raggiungere il quarto posto, per il momento salvo dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Monza.

Recriminazioni

Non sono mancate, ovviamente, le polemiche nel match di ieri pomeriggio. Anche Tuttosport non condivide le scelte di Davide Massa in Bologna-Milan, bocciandolo con un 5 in pagella: "Un episodio per tempo, sempre in area Bologna. Al 6' pt Rebic prende il tempo a Soumaoro, incassando uno “step on foot”, sempre punito in questa stagione. Al 44' st Vranckx si disimpegna in area con un pallone che colpisce prima il corpo, poi il braccio di Lucumi, ben largo rispetto alla figura. Intervento passibile di rigore anche questo".