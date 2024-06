Tuttosport - Il Milan ha parlato anche di Douglas Luiz con l’Aston Villa. Ma il preferito per il centrocampo è sempre Fofana

Il Milan è molto attivo sul mercato. I rossoneri non stanno pensando solo all'attacco, ma anche agli altri reparti, in particolare al centrocampo dove si cerca un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa. E nelle ultime ore sarebbe rispuntato un vecchio obiettivo del Diavolo, vale a dire Douglas Luiz dell’Aston Villa.

RITORNO DI FIAMMA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il suo nome è uscito durante i colloqui che sono in corso tra il Milan e il club inglese per il terzino destro Cash. I dirigenti di via Aldo Rossi avevano già messo nel mirino il centrocampista brasiliano nell'estate del 2022 quando i rossoneri stavano cercando il sostituto di Franck Kessie. La richiesta dell'Aston Villa era stata però troppo alta e così alla fine l'affare non andò in porto (il Diavolo prese poi in prestito il giovane Vrancks dal Wolfsburg).

FOFANA IN POLE - Ora il nome di Douglas Luiz è tornato di moda, anche se al momento in cima alla lista di Furlani e Moncada c'è sempre Youssouf Fofana del Monaco. Oltre che al Milan, il centrocampista brasiliano è stato offerto nelle scorse settimane anche alla Juventus. Da capire quale sarà stavolta la richiesta dell'Aston Villa, che per questioni di Fair Play Finanziario deve completare delle cessioni entro il 30 giugno e Douglas Luiz è uno dei sacrificabili.