Tuttosport - Il Milan vola e scopre una nuova coppia: Pulisic e Giroud, che intesa!

Come a Bologna, Pulisic e Giroud sono stati ancora una volta protagonisti del successo del Milan: contro il Torino, i due rossoneri sono andati ancora a segno. Il primo gol rossonero nasce da una combinazione tutta (ex) blues: da Tomori a Pulisic, da Pulisic a Loftus-Cheek, poi Loftus va ancora in mezzo e trova Pulisic, che non sbaglia.

Nuovo idolo, ma...

Andato a segno nelle prime due di campionato, Christian Pulisic è il nuovo idolo della tifoseria rossonera. Ma i tifosi milanisti non dimenticano e nel loro cuore hanno un romanticissimo Olivier Giroud: 37 anni, tre gol in campionato. Inizio migliore per il francese non poteva esserci, che ha già dimostrato grande inteso con l'esterno statunitense.

Gol e sogni

La doppietta di ieri sera di Giroud, però, ha un peso anche nella classifica marcatori: in attesa di Osimehn e Lautaro, il francese è andato a dormire da capocannoniere. E' anche vero che siamo solamente alla seconda giornata, però sognare non costa nulla. Anche con un occhio al tricolore: "Abbiamo quantità e qualità, vogliamo fare come due anni fa e vincere lo scudetto", afferma Giroud, riportato da Tuttosport.