Tuttosport - In attacco si cambia: Thuram come punta e tutti i nomi per la fascia destra

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Tonali al passo d'addio e una cifra importante di 80 milioni incassata, il Milan può pensare a concludere qualche trattativa in entrata. La fase offensiva è particolarmente interessata dai movimenti rossoneri: per il centravanti il nome in pole position rimane quello di Marcus Thuram mentre sulla fascia destra è in corso un casting di diversi nomi.

Vicino

Come scrive questa mattina Tuttosport Marcus Thuram è più vicino al Milan. E forse, aggiungiamo noi, non è mai stato così vicino a vestire il rossonero. La svolta è stata il rifiuto che il giocatore avrebbe imposto al Psg che ha tergiversato troppo e non ha dato garanzie sul progetto tecnico: i parigini, infatti, sono ancora a caccia del nuovo allenatore. Il Milan dunque rimane in pole position ed è forte di un'offerta che potrebbe toccare i 6 miloni di euro che renderebbe il francese il più pagato con Leao. Si attende l'ok definitivo e a quel punto i rossoneri potranno dire di aver completato il loro reparto di attaccanti con Giroud e Colombo pronti ad accogliere il figlio d'arte in arrivo dalla Germania.

Casting

Intanto sulla destra continuano ad accumularsi i nomi ai quali il Milan sarebbe interessato. Chukwueze e Pulisic sono un po' i preferiti: il nigeriano del Villarreal va in scadenza l'anno prossimo e attualmente il muro degli spagnoli sembra molto duro da abbattere. In più c'è la questione slot extracomunitario: i rossoneri vorranno spendere uno dei due rimssti per lui? Quest'ultima problematica non riguarda Pulisic che invece, pur essendo americano, ha anche la nazionalità croata: i rapporti tra Milan e Chelsea sono buoni. Tra gli altri nomi che rimangono, per il momento sullo sfondo, ci sono Sarr, Nelson e Doku. Intanto rimane vivissima anche la pista che porta a Luka Romero, classe 2004 in uscita a zero dalla Lazio. Insomma una girandola di nomi che risucchia nel calderone anche quelli di Saelemaekers e Messias: se arrivassero ben due giocatori nel loro ruolo, potrebbero lasciare Milanello entrmabi. Da questi discorsi esula un po' Arda Guler, ruolo più trasversale: i 17 milioni e mezzo di clausola non sono un problema ma la concorrenza e le richieste di agenti su commissioni e quant'altro, sì.