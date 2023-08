Tuttosport - Krunic via solo con offerta irrinunciabile: Rade a oggi è un titolare

Forse nessuno lo avrebbe mai pensato anche solo 6 mesi fa, eppure Rade Krunic può essere il protagonista delle battute finali della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista bosniaco rimane uno degli obiettivi principali del Fenerbahçe che, dopo una prima offerta, ha recentemente rilanciato con il Milan. I rossoneri, però, fanno muro. Ecco perchè.

La situazione

Come scrive Tuttosport questa mattina, il club turco è forte di un'offerta molto importante al giocatore: circa 3.5 milioni per quattro stagioni, due milioni in più netti rispetto a quanto Krunic guadagna attualmente con il Milan. Ma un conto è l'accordo con il giocatore, altra storia è quello con il club. I rossoneri hanno ricevuto una nuova offerta dal valore di 7 milioni, ritenuta ancora troppo bassa: dalle parti di via Aldo Rossi il bosniaco è valutato almeno il doppio. I rossoneri non hanno intenzione di privarsi di Krunic in questo momento e sarebbero disposti a salutarlo solo nel caso di un'offerta davvero irrinunciabile. Dunque il Fenerbahçe, che sta sfruttando anche l'opera di convincimento di Edin Dzeko, dovrà alzare ulteriormente la posta sul piatto. Poi, eventualmente, se ne riparlerà.

Perché il muro?

La domanda sorge dunque spontanea: perché questo muro da parte del Milan? Una delle risposte sta proprio nella valutazione economica: la distanza tra domanda e offerta è ancora troppo elevata. In secondo luogo, e paradossalmente è forse il fattore più importante, a oggi Rade Krunic è un titolare del Milan. Con l'infortunio di Bennacer, che rimarrà fermo ai box almeno fino a dicembre, il numero 33 rossonero è il principale indiziato per ricoprire il ruolo di vertice basso di centrocampo nella nuova linea a 3 di Stefano Pioli. Ed è stato lo stesso allenatore rossonero a confermarlo con le sue scelte: Krunic è sempre stato titolare in quella posizione in tutte le amichevoli. Farlo partire adesso, dopo un precampionato indirizzato in questa maniera, sarebbe quasi un suicidio sportivo per lo staff tecnico del Diavolo. Chiaramente il Milan sta pensando anche di arrotondare l'ingaggio di Krunic che, com'è normale, è stato attirato dall'offerta turca: l'attuale stipendio di 1.5 milioni fino al 2025 potrebbe essere elevato e allungato nelle prossime settimane.