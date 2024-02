Tuttosport - L'Europa League ha il suo valore: Pioli rinuncia al turnover

Questa sera il Milan comincerà la sua avventura in Europa League, una competizione in cui non si affaccia da circa tre anni e che storicamente non è mai entrata nelle grazie del club rossonero che, infatti, non è mai riuscita a vincerla. La storia quest'anno è diversa perché un'ipotetica vittoria mette in palio un bel tesoretto - anche se nulla a che vedere con quanto offrirebbe la Champions - da non trascurare assolutamente. Sono questi i motivi per cui Pioli non farà turnover ma schiererà il miglior Milan.

Jackpot

Come scrive questa mattina Tuttosport, per il Diavolo è il momento di guardare avanti e archiviare la delusione della Champions della prima metà di stagione. Il blasone del Milan e anche la situazione di Pioli, che vorrebbe convincere il club a puntare ancora su di lui nella prossima stagione, impongono ai rossoneri di credere di poter arrivare fino in fondo. Il percorso fino alla vittoria, oltre a questioni di prestigio, avrebbe anche ragioni economiche importanti. Gli incassi di una vittoria non avrebbero nulla a che vedere con quanto entrato nelle casse con le semifinali di Champions della scorsa stagione ma rappresenterebbero comunque un jackpot importante. La stima, ipotizzando un Milan vincente a Dublino in maggio, è di circa 35 milioni di euro: 15 dalla vittoria della competizione, 7-8 tra ranking storico e market pool, circa 11-12 dal botteghino. Inoltre una vittoria in Europa League garantirebbe al Milan un posto nella Supercoppa Europea che farebbe entrare nelle casse altri 3.5 milioni.

No al turnover

Per queste ragioni, sportive ed economiche, oggi Pioli dice no al turnover. Nella gara di andata contro il Rennes, valida per i playoff che mettono in palio un posto agli ottavi, il tecnico rossonero manderà in campo i suoi uomini migliori, a testimonianza che il Milan questa competizione vuole provare a vincerla. Per questo in difesa ci saranno Gabbia e Kjaer, con Theo e Florenzi sulle fasce. Il centrocampo vedrà il rientro di Reijnders che sarà in compagnia di Loftus-Cheek e Musah, che verrà schierato al posto di Adli e Bennacer. L'attacco è quello dei nomi pesanti: il tridente Pulisic-Giroud-Leao è chiamato a fare la differenza e, se possibile, a indirizzare fin da questa sera il doppio confronto con i francesi di Bretagna. Dalla panchina ci saranno tante armi significative che conoscono la competizione, su tutti Okafor e Jovic che poi dovranno essere bravi a farsi trovare pronti domenica nella gara di campionato contro il Monza.