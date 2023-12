Tuttosport - Lenglet il nuovo nome: gli ostacoli. Si raffredda la pista per l'attacco

Il mercato di gennaio è sempre più vicino. Il Milan sarà senza dubbio protagonista della sessione di riparazione perché è praticamente obbligato a intervenire per un difensore. I lavori in corso però potrebbero riguardare anche altri ruoli del campo: con il centravanti che rimane sempre nei pensieri della dirigenza rossonera ma sembra essere dettato più dall'opportunità.

Il nome nuovo

Nella giornata di ieri Mundo Deportivo ha lanciato un nuovo nome in orbita rossonera: quello del francese Clement Lenglet. Il nome è stato confermato da MilanNews.it (LEGGI QUI) e questa mattina anche da Tuttosport che ha rinnovato quanto detto dalla nostra redazione. Attualmente il centrale classe 1995 è in forza all'Aston Villa, dove sta vivendo una stagione in prestito dal Barcellona. Per il momento però pochissimi chance di giocare: solo cinque presenze, tutte in Conference League. Il Milan potrebbe inserirsi sfruttando questa situazione che certo non piace al francese. Prima i Villains dovrebbero avere in mano un sostituto, poi il giocatore dovrebbe tornare formalmente al Barcellona prima di essere rigirato in prestito a Milano. La formula prediletta è quella del diritto con riscatto ma il nodo cruciale è legato al pagamento dello stipendio. Lenglet percepisce 6 milioni di salario che al momento è pagato per il 75% dall'Aston Villa: il Milan non ha intenzione di pagare una percentuale così alta, dunque è necessario lo sforzo blaugrana. Operazione difficile ma su cui si può lavorare.

Attacco freddo

Per la difesa, al momento, come soluzione di riparazione rimane papabile anche il nome di Matteo Gabbia. Al momento, al netto dello spavento dell'altra sera in Europa League, il centrale di proprietà rossonera si sta ritagliando il suo spazio in Spagna. Anche lui dovrebbe essere richiamato dal prestito. Invece per il centravanti si registra una sorta di raffreddamento: le prestazioni di Jovic sono salite di colpi e anche le parole di Moncada sul serbo fanno pensare che si potrebbe rimanere così fino a fine stagione, quando la punta sarà un bisogno impellente. Inoltre adesso è tornato anche Okafor. Sicuramente si monitora ugualmente da vicino Serhou Guirassy dello Stoccarda, non solo per la grande stagione fin qui ma anche e soprattutto per una golosissima clausola da appena 17 milioni di euro.