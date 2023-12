MN - Milan su Lenglet, la situazione tra Aston Villa ed eventuale percentuale di ingaggio a carico del Barcellona

In mattinata il Mundo Deportivo ha raccontato di come il Milan, evidentemente alla ricerca di una difensore, abbia chiesto info per Clément Lenglet, centrale mancino dell'Aston Villa attualmente in prestito dal Barcellona.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it arrivano conferme sul francese classe 1995: vista la necessità dei rossoneri di trovare un centrale a causa degli infortuni di Kalulu, Thiaw e Pellegrino (oltre alla situazione Kjaer) Lenglet è uno dei profili sondati. La situazione però non è del tutto lineare: il difensore è in prestito all'Aston Villa, che lo ha utilizzato finora solo in Conference League (5 presenze da 90 minuti), e bisognerebbe capire quindi se gli inglesi sono disposti o meno a interrompere il prestito.

In quel caso Lenglet tornerebbe formalmente al Barcellona, che dovrebbe accettare due condizioni: la prima, vista l'ingaggio pesante del calciatore, è quella di farsi carico di una percentuale importante sul totale dello stipendio. La seconda, è che accetti la formula che il Milan andrebbe a proporre, ovvero un prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

di Pietro Mazzara.