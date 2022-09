Tuttosport - Mian, entro stasera la lista UEFA: out Ibra e Bakayoko, ma ci saranno anche altre quattro esclusioni

MilanNews.it

Concluso il mercato, per le squadre che parteciperanno alle prossime Coppe europee è arrivato il momento di consegnare le liste UEFA. Entro stasera anche il Milan dovrà presentarla in vista dell'inizio della Champions League, in programma martedì sul campo del Salisburgo. Non faranno certamente parte di questo elenco Zlatan Ibrahimovic e Tiemoué Bakayoko: il primo è ancora infortuno e rientrerà in campo solo a gennaio, mentre il francese non fa ormai più parte dei piani di Stefano Pioli.

LISTA RIDOTTA - Ma oltre a loro due ci saranno anche altre quattro esclusioni. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il tecnico rossonero dovrà scegliere 23 giocatori sui 27 rimanenti. Questo perchè il Milan non potrà occupare tutti gli slot dei 25 a disposizione non avendo quattro elementi cresciuti nel proprio vivaio (sono solo tre, vale a dire Calabria , Gabbia e Pobega ) e in quello italiano (anche qui tre, cioè Mirante, Tonali e l’infortunato Florenzi).

IN BILICO - Tra i giocatori in bilico ci sono Tatarusanu (Mirante farebbe il secondo di Maignan in Europa), Ballo-Touré, Thiaw e anche Adli, mentre potrebbe far parte della lista rossonera il neo acquisto Vranckx, il quale potrebbe essere preferito proprio all'ex trequartista del Bordeaux potendo giocare nei due mediani del 4-2-3-1. Dovrebbe rimanere nell'elenco, invece, Rade Krunic, che attualmente è infortunato ma dovrebbe tornare a disposizione di Pioli dopo la sosta per le nazionali di fine settembre.