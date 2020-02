Tuttosport - Milan, chi al fianco di Ibra nel derby? Leao favorito, ma Rebic è in forma e scalpita

Appurato che Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente in campo, in vista del derby di domenica sera, Stefano Pioli dovrà scegliere nelle prossime ore il suo partner d'attacco: Rafael Leao o Ante Rebic dal primo minuto? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portoghese è in vantaggio sul croato, che però è in grande forma e scalpita parecchio dietro di lui per scendere in campo dall'inizio.

FEELING CON IBRA - Nella stracittadina di andata, Leao fece il suo debutto da titolare nel Milan, ma successivamente sia Giampaolo che Pioli non lo hanno visto come un titolare fisso del Diavolo. Da quando è arrivato Ibra, però, le cose sono cambiate e l'ex Lille è diventato il giocatore prescelto per fare coppia con lo svedese, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice e si comporta come un fratello maggiore. Tra i due c'è grande feeling sia dentro che fuori dal campo e anche per questo Leao è favorito per giocare dal primo minuto nel derby.

REBIC IN FORMA - Attenzione però a Rebic che è uno dei rossoneri più in forma in questo periodo: il croato, grazie ai suoi gol, ha infatti regalato due vittorie importanti ai rossoneri contro Udinese e Brescia. Rispetto al portoghese, oltre ad avere maggiore esperienza, l'ex Eintracht è certamente molto più forte fisicamente e questo fattore potrebbe essere utile contro una difesa fisica come quella dell'Inter. Tra oggi e domani, Pioli prenderà la sua decisione definitiva.