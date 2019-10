Tuttosport - Milan, contro il Lecce spazio al 4-3-3: i dubbi di Pioli sono tutti in attacco

Domenica sera a San Siro contro il Lecce, Stefano Pioli farà il suo esordio sulla panchina del Milan dopo aver preso il posto poco più di una settimana fa di Marco Giampaolo. Viste le tante assenze per via degli impegni delle nazionali, il nuovo tecnico rossonero ha iniziato a lavorare solo ieri con il gruppo al completo e da Milanello filtra che il modulo che verrà utilizzato contro i pugliesi sarà il 4-3-3.

DUBBI A SINISTRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i dubbi di formazione di Pioli sono tutti concentrati in attacco: ad oggi Piatek sembra destinato ad avere una maglia da titolare al centro del tridente milanista, così come Suso partirà dal primo minuto sulla destra. A sinistra ci sono invece tre giocatori per una maglia, cioè Leao, Rebic e Calhanoglu: L'allenamento di oggi darà qualche indicazione in più, senza dimenticare comunque che contro il Genova il portoghese ha fatto vedere di sapersi muovere bene anche da punta centrale.

CONTI A DESTRA - Per quanto riguarda il resto della formazione iniziale del Milan, con Donnarumma ovviamente in porta, spazio a destra a Conti al posto dello squalificato Calabria, Romagnoli e Musacchio al centro e Theo Hernandez confermato a sinistra. In mezzo al campo, infine, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto il trio composto da Kessie, Biglia e Paquetà .