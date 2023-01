Tuttosport - Milan, dilemma attaccante. Tra i tanti nomi spunta quello fatto in casa

MilanNews.it

Se c'è un grido che i tifosi del Milan ripetono a ogni sessione dei mercato, questo è: "Serve un attaccante". Con Olivier Giroud in grande forma ma comunque prossimo alle 37 primavere, Ibrahimovic che è un'incognita e Origi che, anche a causa dei molti infortuni, non ha finora ripagato le aspettative, i rossoneri dovranno prima o poi intervenire sul mercato e affidare le chiavi dell'attacco del futuro a qualcuno.

La lunga lista

Come riporta oggi Tuttosport, nelle ultime settimane ma anche negli ultimi mesi sono stati davvero tanti i nomi che sono stati accostati al club rossonero, anche a più riprese. Questo è il caso di Randal Kolo Muani, accostato al Milan quando era al Nantes e tornato di moda dopo il buon Mondiale con la Francia oggi che è all'Eintracht Francoforte. Un altro vecchio pallino che gioca in Germania è Patrick Shick, oppure ci sono nuovi nomi, conosciuti ultimamente: da Okafor sfidato in Champions a Openda, attaccante belga promettente. Insomma il taccuino di Maldini e Massara è straripante ma l'unica certezza è che se vuoi fare un colpo in attacco, assicurandoti un giovane di prospettiva ma dalle sicure potenzialità, devi mettere mano al portafoglio. Per tutti questi profili servirebbe infatti un investimento di almeno 30 o 40 milioni di euro: una spesa alla Charles De Ketelaere per intenderci. Bisogna capire se ne vale la pena.

Low cost and homemade

Per tutte queste ragioni il Milan potrebbe decidere di percorrere altre strade. Considerando che Giroud sembra ancora averne per almeno un'altra stagione, se si arriverà a un accordo sul rinnovo, il club rossonero potrebbe essere tentato da affidarsi a Lorenzo Colombo. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero e quest'anno impegnato alla sua prima vera stagione in A con la maglia del Lecce, sta disputando un'ottima annata in prestito nella squadra pugliese. In particolare ha segnato 3 gol e fornito un assist nelle ultime quattro gare di campionato ed è motivato a fare ancora di più. Il Lecce gode di un diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni ma, da parte sua, il Milan potrebbe controriscattare Colombo per soli 500mila euro. Se dovesse continuare così, Colombo, appena 20enne, potrebbe diventare l'attaccante da far crescere alle spalle dell'ultimo Giroud, attaccante esperto e di caratura mondiale. Allo stesso tempo riportarlo in rossonero potrebbe voler dire anche, se non dovesse rientrare nei piani tecnici di Pioli, riuscire a rivenderlo per una somma cospicua e maggiore rispetto al riscatto fissato con il Lecce. Ma questi discorsi sono tutti prematuri: sicuramente però Pioli e il club seguirà Colombo con un occhio di riguardo nei prossimi mesi.