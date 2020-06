Tuttosport - Milan, è già il tempo delle scelte: da qui ad agosto Elliott dovrà sciogliere tutti i nodi

L’eliminazione dalla Coppa Italia, al termine di un doppio confronto che il Milan ha giocato alla pari con la Juventus, ha lasciato l’amaro in bocca. Ai rossoneri non resta che la via - decisamente ardua! - del campionato per provare a conquistare un posto nella prossima edizione dell’Europa League (il quarto posto è lontano per poter cullare sogni Champions). La qualificazione alla "seconda coppa europea" sarebbe una magra consolazione, il minimo traguardo sindacale di una stagione, l’ennesima, da dimenticare.

QUANTI NODI - In via Aldo Rossi, a prescindere da come si chiuderà questo campionato, è già tempo di pensare alla prossima annata. Come riporta il quotidiano Tuttosport, da qui ad agosto, mentre Pioli e la squadra tenteranno di vincere quante più partite possibile, il fondo Elliott - quindi la proprietà del Milan - dovrà inevitabilmente sciogliere alcuni nodi ancora piuttosto ingarbugliati. Dalla conferma dell’arrivo di Rangnick alla posizione di Maldini, passando per il futuro di Ibrahimovic e il rinnovo di Donnarumma: i vertici societari dovranno giocoforza uscire allo scoperto.

IBRA VA, GIGIO? - Con il manager tedesco non dovrebbero esserci problemi (l’accordo c’è già, bisogna solo mettere nero su bianco), mentre il capitolo Maldini è molto più complicato. Elliott non vorrebbe perdere l’ex capitano, ma sarà praticamente impossibile convincerlo a restare se dovesse arrivare Rangnick. Per quanto concerne Ibra, invece, i residui dubbi sulla sua permanenza a Milano sono stati spazzati via dalla discussione avuta con Gazidis. Diverso il discorso per Donnarumma: Gigio ha un solo anno di contratto e sarà fondamentale rinnovarlo.