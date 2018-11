Tuttosport - Milan-Ibra, la trattativa entra nel vivo: Raiola a Milano, prove di accordo con Leonardo

Avanti tutta su Zlatan Ibrahimovic. A maggior ragione adesso, con Mino Raiola in Italia per stare vicino a uno dei suoi assistiti, quel Giacomo Bonaventura che presto dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il fuoriclasse svedese, da Los Angeles, attende novità: in tal senso, la presenza a Milano del suo manager potrebbe imprimere un’accelerata decisiva ai discorsi (già avviati) con il Milan.

SI TRATTA - La proposta dei rossoneri è ormai nota: contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un altro anno che si attiverebbe al raggiungimento di una serie di condizioni (presenze, gol e obiettivi di squadra). Soluzione che sta bene a Raiola, il quale, però, vorrebbe abbassare il numero di presenze e reti per far scattare in maniera più agevole il prolungamento del contratto. I rapporti tra l’agente di Ibra e Leonardo sono ottimi: la sensazione è che se il Milan vorrà davvero affondare il colpo potrà farlo senza alcun problema.

INGAGGIO - Gli ostacoli che portano a Zlatan sono pochi e tutti facilmente superabili. Lo stipendio, ad esempio, non rappresenta un problema: un ingaggio da 3 milioni, infatti (cifra ampiamente alla portata del club rossonero) andrebbe più che bene a tutti. Il fatto, poi, che il Milan non debba sborsare un euro per il cartellino è un’altra condizione non da poco. Insomma, tutte le strade portano a Ibrahimovic: Leonardo e Raiola cercano l’accordo.